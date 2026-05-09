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Serie A, oggi Lecce-Juventus 0-1 – Diretta

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(Adnkronos) – Impegno in trasferta per la Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri scendono in campo a Lecce – in diretta tv e streaming – per affrontare i giallorossi di Di Francesco allo stadio Via del Mare, nella 36esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal deludente pareggio interno contro l'Hellas Verona, che da già retrocesso è riuscito a fermare la corsa Champions bianconera sull'1-1 all'Allianz Stadium, mentre quella salentina ha battuto il Pisa in trasferta.  Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà la Fiorentina mentre il Lecce volerà a Sassuolo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Maggio 2026

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