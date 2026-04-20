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Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 20 aprile, la squadra di Vanoli affronta il Lecce al Via del Mare nel monday night della 33esima giornata di campionato. I viola, quindicesimi (a +8 proprio sui salentini terzultimi), arrivano dal successo nell'ultimo turno contro la Lazio e hanno forse il match point per mettere al sicuro la permanenza nella massima serie, mentre gli uomini di Di Francesco – in piena lotta salvezza – hanno perso contro il Bologna e non possono più sbagliare. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina, in campo stasera alle 20:45: 
LECCE (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco 
FIORENTINA (4-3-3) De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli  
Lecce-Fiorentina sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 215, Zona Dazn 2). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Aprile 2026

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