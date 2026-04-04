Serie A, oggi Lazio-Parma – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio in Serie A. Oggi, sabato 4 aprile, i biancocelesti sfidano il Parma nella 31esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria contro il Bologna prima della sosta, battuto 2-0 al Dall'Ara grazie alla doppietta di Taylor, mentre i ducali sono stati sconfitti in casa dalla Cremonese con lo stesso risultato. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Lazio-Parma? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La sfida sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW. Nella prossima giornata di campionato, il Parma affronterà il Napoli al Tardini domenica 12 aprile alle 15. La Lazio sarà invece impegnata al Franchi contro la Fiorentina, lunedì 13 aprile alle 20:45.

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Pubblicato il 4 Aprile 2026