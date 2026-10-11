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Serie A, oggi Lazio-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, i biancocelesti sfidano il Monza – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico di Roma nella sesta giornata di campionato. La squadra di Gattuso è reduce dalla vittoria esterna contro il Venezia, battuto 2-0 al Penzo, mentre i brianzoli di Juric hanno superato il Sassuolo 2-1 in casa.  La sfida tra Lazio e Monza è in programma oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso. 
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric.  Lazio-Monza sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Ottobre 2026

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