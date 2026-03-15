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Serie A, oggi Lazio-Milan – La partita in diretta

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(Adnkronos) – Torna la Serie A con Lazio-Milan. Oggi, domenica 15 marzo, i biancocelesti ospitano la squadra di Allegri all'Olimpico di Roma nel posticipo della 29esima giornata di campionato. Gli uomini di Sarri arrivano al big match dopo il successo contro il Sassuolo, mentre i rossoneri hanno la grande occasione di riaprire il campionato dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: alla luce del pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta, con un successo il Milan si porterebbe a -5 dal primo posto. Calcio d'inizio alle 20:45. 
Dove vedere Lazio-Milan? La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, ma la partita sarà visibile anche in chiaro e gratis, dopo registrazione al sito. La sfida sarà disponibile anche in streaming sull'app di Dazn Nella prossima giornata di campionato, il Milan ospiterà il Torino sabato 21 marzo alle 18. La Lazio se la vedrà con il Bologna in trasferta, domenica 22 alle 15. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Marzo 2026

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