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Serie A, oggi Lazio-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – La Lazio capolista insieme all’Inter con 25 punti torna in campo in Serie A e oggi, domenica 1 novembre, affronta il Cagliari all’Olimpico in un match della decima giornata di campionato. La squadra di Gattuso, reduce da cinque vittorie di fila, l’ultima un netto 6-2 sul campo del Sassuolo, affronta i sardi, guidati in panchina da Pisacane che si trovano al decimo posto in classifica con 13 punti insieme al Torino. Nel prossimo turno di campionato, l’ultimo prima della sosta la Lazio andrà a far visita al Napoli, mentre il Cagliari ospiterà il Frosinone.  

 

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Cagliari, in campo alle ore 15:  

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All: Gattuso.  

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. All: Pisacane.  

 

Lazio-Cagliari sarà visibile in esclusiva su Dazn e in streaming sull’App di Dazn.  

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Novembre 2026

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