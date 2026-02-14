Attualità

Serie A, oggi Lazio-Atalanta – Diretta

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sfida cruciale per la rincorsa all'Europa in Serie A. Oggi, sabato 14 febbraio, la Lazio sfida l'Atalanta – in diretta tv e streaming – all'Olimpico nella 25esima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, battuto al Dall'Ara ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, che è valsa la semifinale proprio contro la Dea, vittoriosa la scorsa settimana contro la Juventus, superata 3-0 a Bergamo. In campionato invece la Lazio ha pareggiato 2-2 all'Allianz Stadium contro i bianconeri di Spalletti, mentre l'Atalanta di Palladino ha vinto in casa con la Cremonese. Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio volerà a Cagliari mentre l'Atalanta ospiterà il Napoli. 
Pubblicato il 14 Febbraio 2026

