Attualità

Serie A, oggi Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 29 agosto, i bianconeri sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino nella seconda giornata di Serie A. La squadra di Spalletti arriva al match dopo la vittoria dell'esordio in campionato, quando ha battuto il Frosinone in trasferta per 1-0. I ducali di Cuesta invece sono stati battuti, con lo stesso risultato, in casa dal Cagliari.  La sfida tra Juventus e Parma è in programma oggi, sabato 29 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Douglas Luiz, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti. 
Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Ordonez, Keita, Sorensen; Bernabè, Lontani; Touré. All. Cuesta.  Juventus-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Vuelta di Spagna, oggi ottava tappa: orari, percorso e dove vederla in tv

11 minuti fa

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Aragon: orari e dove vederle in tv

19 minuti fa

Il caldo estremo non molla il Sud, in arrivo weekend di fuoco: oggi 6 bollini rossi, tregua al Nord

7 ore fa

Crisi migranti a Ceuta, la Spagna chiede il sostegno dell’Europa. Piantedosi: “Il 31 decideremo”

7 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio