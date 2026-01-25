Attualità

Serie A, oggi Juventus-Napoli – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Big match nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Juventus ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono reduci dal successo di Champions League contro il Benfica, battuto 2-0 in casa, mentre la squadra azzurra ha pareggiato per 1-1 a Copenaghen. Nella prossima gioranta di Serie A, la Juventus sfiderà il Parma al Tardini mentre il Napoli ospiterà la Fiorentina.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Verissimo, Filippo Magnini: “Pellegrini? Mi ha abbandonato nel momento del bisogno”

8 minuti fa

Roma, crolla palazzina abbandonata a Morlupo: si cerca una persona

21 minuti fa

Atalanta-Parma 4-0, poker nerazzurro e segna anche Raspadori

26 minuti fa

Gabriel Garko: “Mi sono sposato”. La rivelazione a Verissimo

50 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio