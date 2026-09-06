Serie A, oggi Juventus-Milan 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 6 settembre, la Juventus ospita il Milan – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva alla sfida a punteggio pieno dopo le due vittorie contro Frosinone e Parma, proprio come quella di Amorim, che nei primi due turni ha superato Torino e Venezia. Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Daz

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Pubblicato il 6 Settembre 2026