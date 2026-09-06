Attualità

Serie A, oggi Juventus-Milan 0-0 – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 6 settembre, la Juventus ospita il Milan – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva alla sfida a punteggio pieno dopo le due vittorie contro Frosinone e Parma, proprio come quella di Amorim, che nei primi due turni ha superato Torino e Venezia.   Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Daz 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

AfD stravince elezioni in Sassonia-Anhalt, Salvini: “E’ democrazia”. Tajani: “Pessima notizia”

13 minuti fa

Mostra di Venezia, Susan Sarandon sul tappeto rosso con la spilletta ‘cessate il fuoco a Gaza’

22 minuti fa

Reggio Emilia, al Festival di Emergency le testimonianze degli operatori in Ucraina: “Attacchi tutti i giorni, conflitto totalizzante”

30 minuti fa

Musica techno e palloncini bianchi, l’ultimo saluto a Maria Spinelli: la 22enne uccisa al rave in Svizzera

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio