Serie A, oggi Juventus-Cagliari – Diretta

(Adnkronos) –
La Juventus di Luciano Spalletti ospita il Cagliari oggi, sabato 29 novembre, nell'anticipo della tredicesima giornata della Serie A. Il match è in programma alle 18 e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La Juve, che ha 20 punti, è reduce dall'impegno infrasettimanale in Champions League con la prima vittoria nel torneo ottenuta in Norvegia sul campo del Bodo. In campionato, i bianconeri hanno pareggiato le ultime 2 gare. La Juventus sfiderà l'Udinese in Coppa Italia prima di volare al Maradona per affrontare il Napoli nella prossima giornata di campionato.   
Pubblicato il 29 Novembre 2025

