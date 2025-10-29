Attualità

Serie A, oggi Juve-Udinese e Roma-Parma – Le partite in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna la Serie A con il turno infrasettimanale. Oggi, mercoledì 29 ottobre, si giocano alle 18:30 Juve-Udinese e Roma-Parma.
 Dove vedere le partite? Juventus-Udinese viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  Anche Roma-Parma è trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma questa sfida è disponibile anche sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Cicchitto: “Meloni durerà 5 anni, Forza Italia sopravviverà perché serve partito anti-Salvini”

13 minuti fa

Furto al Louvre, le ipotesi sul gruppo di ladri: “Più di 4, nessuna evidenza di un complice nel museo”

14 minuti fa

Pastorello (Gruppo Acea): “Transizione idrica si affianca a quella energetica”

22 minuti fa

Roscio (Intesa Sanpaolo): “Scarsità dell’acqua rischio per ambiente e sistema produttivo”

23 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio