Serie A, oggi Juve-Parma – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 29 agosto, i bianconeri sfidano il Parma all'Allianz Stadium di Torino nella seconda giornata di Serie A. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria dell'esordio in campionato contro il Frosinone, per 1-0. Gli uomini di Cuesta sono stati invece battuti, con lo stesso risultato, in casa dal Cagliari. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Juve-Parma? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. La sfida si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. Nella terza giornata di campionato, il Parma ospiterà il Monza domenica 6 settembre alle 20:45. La Juve affronterà invece il Milan allo Stadium alle 20:45.

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Pubblicato il 29 Agosto 2026