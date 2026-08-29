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Serie A, oggi Juve-Parma – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 29 agosto, i bianconeri sfidano il Parma all'Allianz Stadium di Torino nella seconda giornata di Serie A. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria dell'esordio in campionato contro il Frosinone, per 1-0. Gli uomini di Cuesta sono stati invece battuti, con lo stesso risultato, in casa dal Cagliari. Calcio d'inizio alle 20:45. 
Dove vedere Juve-Parma? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. La sfida si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. Nella terza giornata di campionato, il Parma ospiterà il Monza domenica 6 settembre alle 20:45. La Juve affronterà invece il Milan allo Stadium alle 20:45.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Agosto 2026

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