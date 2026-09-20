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Serie A, oggi Juve-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A oggi, domenica 20 settembre. Dopo il successo in goleada al debutto in Europa League, vittoria 5-0 contro il Nec, i bianconeri ospitano l'Atalanta allo Stadium in uno dei big match della quinta giornata di campionato. In campionato la Juve arriva dal ko 3-2 contro il Sassuolo, mentre – nell'ultima partita giocata – la Dea ha perso per 2-1 contro il Cagliari. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Juve-Atalanta, in campo oggi alle 18:  
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti 
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri La partita tra Juventus e Atalanta sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Settembre 2026

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