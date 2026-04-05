Serie A, oggi Inter-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Serie A a Pasqua e oggi, domenica 5 aprile, il menù del campionato regala il big match tra Inter e Roma. A San Siro, in serata, i nerazzurri ospiteranno i giallorossi in una sfida pesantissima in ottica scudetto e Champions League. La squadra di Chivu, capolista a +6 sul Milan, con un successo potrebbe sfruttare l'altro scontro diretto tra i rossoneri e il Napoli, mettendo una seria ipoteca sul titolo. Gli uomini di Gasperini non possono invece perdere terreno dal Como, quarto in classifica, con tre punti di vantaggio sui capitolini. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Inter-Roma, in campo alle 20:45:

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Inter-Roma sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

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Pubblicato il 5 Aprile 2026