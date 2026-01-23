Attualità

Serie A, oggi Inter-Pisa – Diretta

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri ospitano il Pisa – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 22esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dalla sconfitta in Champions contro l'Arsenal, mentre i toscani di Gilardino hanno pareggiato nell'ultimo turno contro l'Atalanta.  Nel prossimo turno di campionato, l'Inter affronterà la Cremonese in trasferta mentre il Pisa ospiterà il Sassuolo.  
Pubblicato il 23 Gennaio 2026

