Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 ottobre, i nerazzurri ospitano il Parma a San Siro nella sesta giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica insieme a Lazio e Roma a quota 13 punti, rientra dalla sosta contro gli uomini di Alberto Gilardino. Il tecnico, al debutto sulla panchina gialloblù, è stato chiamato dopo l'esonero di Carlos Cuesta per rialzare la situazione degli emiliani, quindicesimi a quota 4. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Inter-Parma, in campo oggi alle 18:

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

Parma (3-4-3): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Lontani; Romero. All. Gilardino Inter-Parma sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, ma anche in streaming sull'app di Dazn.

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Pubblicato il 10 Ottobre 2026