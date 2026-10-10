Attualità

Serie A, oggi Inter-Parma – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 ottobre, i nerazzurri ospitano il Parma a San Siro nella sesta giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica insieme a Lazio e Roma a quota 13 punti, rientra dalla sosta contro gli uomini di Alberto Gilardino. Il tecnico, al debutto sulla panchina gialloblù, è stato chiamato dopo l'esonero di Carlos Cuesta per rialzare la situazione degli emiliani, quindicesimi a quota 4.   Nella prossima giornata di Serie A, l'Inter sfiderà il Bologna in trasferta, mentre il Parma ospiterà il Torino.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Attacco Houthi all’aeroporto di Riad: missile colpisce lo scalo, diversi feriti di cui 5 gravi

42 minuti fa

Report, i giornalisti: “Non abbiamo sfiduciato Ranucci né chiesto la rimozione”

47 minuti fa

Allarme minicar a Roma, verifiche sulla denuncia di un’auto rubata. Davide Iacopini resta in gravi condizioni

51 minuti fa

Ucraina-Russia, Crosetto: “Non capisco come si possa essere equidistanti”

53 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio