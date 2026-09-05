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Serie A, oggi Inter-Napoli – Diretta

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(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 5 settembre, l'Inter ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – a San Siro nella terza giornata di campionato. La squadra di Chivu, campione d'Italia in carica, arriva al match a punteggio pieno dopo aver battuto nelle prime due giornate Monza e Cagliari, mentre quella di Allegri ha vinto all'esordio con il Genoa per poi essere sconfitta in casa dal Como.  Nella prossima giornata di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese mentre il Napoli se la vedrà in casa con il Bologna.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Settembre 2026

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