Attualità

Serie A, oggi Inter-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il grande giorno del derby di Milano è arrivato. Oggi, domenica 23 novembre, si gioca a San Siro il big match Inter-Milan. La squadra di Chivu arriva all’appuntamento da prima in classifica, con 24 punti, mentre i rossoneri di Allegri inseguono a quota 22. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Inter-Milan in diretta tv e streaming.
 Ecco le probabili formazioni di Inter-Milan, in campo alle 20:45:
 
Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu. 
Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri. Inter-Milan sarà visibile su Dazn (anche in chiaro) e su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Lazio-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

13 minuti fa

“Io rifatta? Neanche per idea”: in ascesa la medicina estetica ‘invisibile’

21 minuti fa

Vanoni, il ricordo oggi a Verissimo: l’ultima intervista a Silvia Toffanin

27 minuti fa

Gp Las Vegas, ordine d’arrivo. Le classifiche del Mondiale F1 2025

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio