Serie A, oggi Inter-Lecce – Diretta

Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, mercoledì 14 gennaio, i nerazzurri affrontano il Lecce – in diretta tv e streaming – a San Siro nel recupero della 16esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal pareggio nel big match contro il Napoli, gara terminata 2-2, mentre i salentini di Di Francesco sono stati battuti dal Parma in casa per 2-1. Nel prossimo turno di Serie A, l'Inter sfiderà l'Udinese in trasferta, mentre il Lecce sarà di scena ancora a San Siro, questa volta contro il Milan.  
Pubblicato il 14 Gennaio 2026

