Serie A, oggi Genoa-Milan – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Allegri affronta il Genoa in trasferta nella penultima partita di campionato. I rossoneri, quarti a 67 punti (gli stessi della Roma), vanno a caccia di un successo fondamentale nella corsa Champions. Dall'altra parte i rossoblù, già certi della salvezza, ci terranno a far bene per salutare il pubblico di Marassi nell'ultima partita stagionale al Ferraris. Calcio d'inizio alle 12, in contemporanea con Juve-Fiorentina, Roma-Lazio, Pisa-Napoli e Como-Parma.

Dove vedere Genoa-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, oltre che in streaming sull'app di Dazn. Nell'ultima giornata di campionato, il Milan ospiterà il Cagliari a San Siro. Il Genoa sarà invece impegnato al Via del Mare contro il Lecce.

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Pubblicato il 17 Maggio 2026