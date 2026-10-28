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Serie A, oggi Genoa-Juventus – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, mercoledì 28 ottobre, allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova, la Juventus guidata in panchina da Luciano Spalletti fa visita al Genoa allenato da Daniele De Rossi. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria, i bianconeri hanno vinto per 2-0 in trasferta sul campo del Lecce grazie ai gol di McKennie e Douglas Luiz, mentre i rossoblù si sono imposti a Marassi per 1-0 sul Venezia con una rete di Ellertson. 

Nel prossimo turno di campionato i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium, mentre il Genoa giocherà in trasferta sul campo del Lecce.  

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Pubblicato il 28 Ottobre 2026

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