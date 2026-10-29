Attualità

Serie A, oggi Frosinone-Lecce: orario formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, giovedì 29 ottobre, il Frosinone ospita il Lecce – in diretta tv e streaming – nel primo dei due posticipi del turno infrasettimanale di campionato. I ciociari, guidati in panchina da Massimiliano Alvini, sono reduci dal pareggio per 4-4 alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Atalanta, mentre i salentini allenati da Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti per 2-0 in casa dalla Juventus.  

 

Il match tra Frosinone e Lecce è in programma oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:  

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini. 

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco. 

Frosinone-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Dal conferimento al riciclo capsule di caffè in alluminio, ecco il ‘modello Milano’

19 minuti fa

Elezioni in Israele, a Netanyahu 53 seggi: niente maggioranza per il primo ministro

28 minuti fa

Uccise il cugino disabile con dei bomboloni alla crema per l’eredità, arrestato 76enne

47 minuti fa

Serie A, oggi Fiorentina-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio