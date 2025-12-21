Attualità

Serie A, oggi Fiorentina-Udinese – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. I viola sfidano oggi, domenica 21 dicembre, l'Udinese – in diretta tv e streaming – al Franchi nella 16esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli è reduce dalla sconfitta di Conference contro il Losanna, che si è imposto 1-0 'condannando' i viola ai playoff, ed è all'ultimo posto della classifica in campionato con 6 punti e nessuna vittoria ancora conquistata. Quella di Runjaic invece ha battuto il Napoli 1-0 in casa e si trova in decima posizione a quota 21. Nella prossima giornata di Serie A la Fiorentina volerà a Parma, mentre l'Udinese ospiterà la Lazio.  
Pubblicato il 21 Dicembre 2025

