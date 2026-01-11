Attualità

Serie A, oggi Fiorentina-Milan – La partita in diretta

Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, seconda in classifica, arriva dal pareggio agguantato nel finale contro il Genoa, mentre la Fiorentina è reduce dal pari dell'Olimpico contro la Lazio. Calcio d'inizio alle 15.  
Dove vedere Fiorentina-Milan? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.  Il Milan tornerà in campo giovedì 15 gennaio alle 20:45 per recuperare la partita contro il Como (saltata a causa della Supercoppa). La Fiorentina sarà impegnata domenica 18 gennaio contro il Bologna, alle 15. 
Pubblicato il 11 Gennaio 2026

