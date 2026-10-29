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Serie A, oggi Fiorentina-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Si conclude la nona giornata di Serie A. Oggi, giovedì 29 ottobre, la Fiorentina ospita l’Atalanta – in diretta tv e streaming – nel posticipo del turno infrasettimanale di campionato. La squadra viola è reduce dalla sconfitta in rimonta subita dall’Inter, che ha ribaltato gli uomini di Vanoli nel finale della sfida di San Siro, mentre la Dea ha pareggiato per 4-4 in casa con il Frosinone. 

 

La sfida tra Fiorentina e Atalanta è in programma oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Gnonto; Pellegrino. All. Vanoli. 

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri. 

 

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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Pubblicato il 29 Ottobre 2026

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