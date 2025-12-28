Attualità

Serie A, oggi Cremonese-Napoli – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, i partenopei volano a Cremona per affrontare la Cremonese – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal trionfo di Riad, dove ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bologna in finale, mentre nell'ultimo turno di Serie A è stata sconfitta 1-0 dall'Udinese. La Cremonese invece ha conquistato un punto a Roma pareggiando 0-0 contro la Lazio. Nella prossima giornata di Serie A il Napoli volerà a Roma per affrontare la Lazio, mentre la Cremonese sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

La temperatura perfetta dentro casa? Niente più 19 gradi. Occhio al termostato

16 minuti fa

Finanziamenti ad Hamas: in inchiesta anche nome imam Torino Mohamed Shahin

44 minuti fa

Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4 minorenni

1 ora fa

Youtuber ‘inguaia’ governatore del Minnesota, boom inchiesta su fondi a cittadini Somalia

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio