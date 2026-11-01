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Serie A, oggi Como-Venezia – Diretta

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(Adnkronos) – Il Como torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 novembre, i lariani di Cesc Fabregas ospitano il Venezia di Davide Nicola in un match della decima giornata di campionato. I padroni di casa, reduci da tre vittorie di fila e quarti in classifica con 20 punti, affrontano i lagunari ultimi in classifica a quota 3. Si comincia alle 12:30.  

Dove vedere Como-Venezia? La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn e in streaming sull’app di Dazn. 

Nel prossimo turno di campionato, l’ultimo prima della sosta, il Como andrà a far visita all’Inter, mentre il Venezia ospiterà l’Udinese. 

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Pubblicato il 1 Novembre 2026

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