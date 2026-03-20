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Serie A, oggi Cagliari-Napoli – Diretta

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(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 20 marzo, la squadra di Antonio Conte vola in trasferta a Cagliari – in diretta tv e streaming – per l'anticipo della 30esima giornata di campionato contro i sardi. Gli azzurri arrivano dal successo in rimonta contro il Lecce, mentre gli uomini di Pisacane hanno perso contro il Pisa.   Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà il Milan mentre il Cagliari affronterà in trasferta il Sassuolo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Marzo 2026

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