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Serie A, oggi Cagliari-Inter – Diretta

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(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 30 agosto, i nerazzurri affrontano il Cagliari in trasferta. La squadra di Chivu, campione d'Italia in carica, arriva dal convincente successo per 4-1 contro il Monza, mentre i sardi hanno battuto il Parma 1-0 all'esordio in campionato.   Nella prossima giornata l'Inter ospiterà il Napoli a San Siro, mentre il Cagliari se la vedrà in casa con il Lecce.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Agosto 2026

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