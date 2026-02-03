Serie A, oggi Bologna-Milan – Diretta

Attualità

Torna in campo il Milan. Oggi, martedì 3 febbraio, i rossoneri sfidano il Bologna – in diretta tv e streaming – al Dall'Ara nella sfida dal sapore europeo che chiude la 23esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio per 1-1 dell'Olimpico contro la Roma, mentre quella di Italiano ha vinto 3-0 in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv in Europa League, conquistando la qualificazione ai playoff della seconda competizione europea, mentre in campionato aveva perso a Marassi contro il Genoa per 3-2 nell'ultimo turno. Nel prossimo turno di Serie A, il Bologna ospiterà il Parma, mentre la sfida tra Milan e Como, prevista per la 24esima giornata, slitta al 18 febbraio. 
