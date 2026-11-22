(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 22 novembre, l’Atalanta ospita l’Inter – in diretta tv e streaming – al Gewiss Stadium nella 12esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria per 1-0 in trasferta contro il Monza, mentre quella di Chivu ha battuto per 2-0 il Como a San Siro.

La sfida tra Atalanta e Inter è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram. All. Chivu.

Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.

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Pubblicato il 22 Novembre 2026