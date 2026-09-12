Attualità

Serie A, oggi Atalanta-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l'Atalanta. Oggi, sabato 12 settembre, la Dea ospita il Cagliari – in diretta tv e streaming – nella quarta giornata di Serie A. La squadra di Sarri arriva al match dopo la sconfitta in rimonta contro la Roma, che si è imposta per 2-1 all'Olimpico, mentre quella di Pisacane ha vinto in casa contro il Lecce per 1-0 grazie alla rete di Maldini.  La sfida tra Atalanta e Cagliari è in programma oggi, sabato 12 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Kessié, Ederson, Samardzic; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri 
Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Mendy, Fazzini. All. Pisacane  Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su quella Dazn e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Ucraina, Meloni: “Sostegno a Kiev per difendere Roma, meglio non essere attaccabili da Russia”

35 minuti fa

Lady Gaga è diventata mamma, nato il primo figlio con Michael Polansky

1 ora fa

Ultimate Championship, tocca a Jacobs: gli azzurri in gara oggi nel ‘Mondiale dei Mondiali’ e dove vederli

1 ora fa

Brics, a Delhi il vertice del Sud Globale: il blocco alla prova della crisi del Golfo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio