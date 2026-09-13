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Serie A, Napoli-Bologna, annullato il gol al 6′ del rossoblu Theate – Cosa è successo

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(Adnkronos) – Al 6' minuto della sfida del Maradona tra Napoli e Bologna, i rossoblu sono passati in vantaggio con un gol di Theate. Difesa del Napoli presa di sorpresa e colpo di testa del difensore della squadra di tedesco. Esultanza strozzata però dal Var che richiama l'arbitro e annulla per la posizione di fuorigioco millimetrica del difensore del Bologna. Si ricomincia dallo 0-0.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Settembre 2026

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