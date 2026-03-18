Serie A, la Cremonese esonera Nicola: Giampaolo in pole per la panchina

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Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Il club grigiorosso lo ha comunicato con una nota ufficiale: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona". Il club ragiona adesso sul nome del possibile sostituto: in pole position c'è Marco Giampaolo. al momento, la Cremonese è quartultima con 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, a 9 giornate dalla fine del campionato.

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Pubblicato il 18 Marzo 2026