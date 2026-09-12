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Serie A, Cagliari vince a Bergamo 2-1 con l’Atalanta e vola al secondo posto

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Cagliari corsaro a Bergamo. La squadra di Pisacane si impone in trasferta 2-1 sull'Atalanta in un match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Ospiti in vantaggio con Mendy al 19', momentaneo pareggio degli orobici al 41' con Scamacca e rete decisiva segnata su calcio di rigore da Daniel Maldini al 61'.  Con questo successo i sardi si portano a 9 punti in classifica al secondo posto con Inter e Roma, mentre la formazione di Sarri, alla seconda sconfitta consecuvita dopo quella dell'Olimpico, resta ferma a quota 6. Nel prossimo turno la squadra di Pisacane affronterà l'Udinese, mentre i nerazzurri andranno allo Stadium per sfidare la Juventus.
 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Settembre 2026

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