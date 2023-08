Serie A 2023-2024, Salernitana-Udinese 1-1

(Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Salernitana e Udinese nel primo dei due posticipi del lunedì della seconda giornata del calendario di Serie A 2023-2024 disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio friulano con Samardzic al 57', replica Dia al 72'. I granata salgono a quota 2 in classifica, mentre i bianconeri conquistano il primo punto del campionato. Primo tempo noioso con le due squadre che si studiano a lungo e creano poche occasioni degne di nota. Il primo squillo è di Walace, che dopo dieci minuti scalda i guantoni di Ochoa con un tiro da fuori area, che non spaventa il portiere messicano. La reazione della Salernitana arriva poco dopo, con un’altra conclusione da fuori, questa volta di Pirola, che al contrario di Walace non inquadra la porta. I ritmi sono blandi, le squadre non osano, Samardzic, tornato titolare, prova a rompere gli equilibri con un’azione personale, ma una volta arrivato al tiro viene disturbato. L’attacco della Salernitana è ben imbrigliato dalla difesa dell’Udinese, il cui reparto offensivo non riesce a scalfire la retroguardia di Sousa. Dia spreca una buona chance in contropiede, poi Bohinen si rende pericoloso con un mancino da fuori, che non trova la porta. Poi ci prova Lucca che di testa cerca di far male ad Ochoa, che non si fa sorprendere, e poco dopo si supera con un grande riflesso dopo una serie di deviazioni in area, che per poco non beffano la Salernitana. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Agosto 2023