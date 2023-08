Serie A 2023-2024, Inter-Monza 2-0: doppietta di Lautaro

(Adnkronos) –

L'Inter batte il Monza per 2-0 nell'anticipo serale in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. I nerazzurri si aggiudicano il derby lombardo con la doppietta di Lautaro, autore di un gol per tempo. L'Inter si fa viva al 5' con Mkhitaryan e sfonda all'8'. Barella innesca Dumfries che rifinisce, Lautaro da pochi metri non sbaglia: 1-0 e nerazzurri subito avanti. Il Monza, colpito a freddo, riesce ad entrare in partita e a tenere testa ai padroni di casa. I brianzoli provano a pungere con Caprari e Colpani, senza però creare reali pericoli per la porta difesa da Sommer. L'Inter è ancora in rodaggio e, senza strafare, si accontenta di gestire il match fino all'intervallo. Gli ospiti bussano in avvio di ripresa e al 48' l'Inter rischia. Sommer evita guai sull'iniziativa di Ciurria, poi Calhanoglu stoppa Kyriakopoulos. L'Inter non crea granché fino al 69', quando Dimarco combina con Darmian e sfiora il raddoppio. I padroni di casa chiudono i conti al 76'. Il neoentrato Arnautovic, alla prima apparizione nella sua seconda avventura nerazzurra, si presenta con l'assist per Lautaro. L'argentino ringrazia: doppietta e 2-0. La Fiorentina passa per 4-1 sul campo del Genoa nell'altro anticipo serale in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I viola sbloccano il risultato al 5' con Biraghi e all'11' raddoppiano con Bonaventura. Al 40' Gonzalez firma il 3-0 chiudendo il match prima dell'intervallo. Nella ripresa poker viola con Mandragora (56') e gol della bandiera genoano di Biraschi (58'). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Agosto 2023