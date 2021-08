Sergio Fontana esprime il suo apprezzamento per la nomina di Patrizia Lusi

“Il criterio meritocratico e’ l’unico valido nella individuazione dei rappresentanti dei nostri enti e istituzioni”. Ne e’ convinto Sergio Fontana Presidente di Confindustria Puglia che esprime il suo apprezzamento per la recente nomina della dottoressa Patrizia Lusi a Commissario Straordinario dell’ASP “Vincenzo Zaccagnino” di San Nicandro Garganico, per la provvisoria gestione dell’Ente.Tale nomina garantisce il corretto funzionamento dell’Ente e la continuita’ amministrativa e premia l’encomiabile lavoro gia’ svolto dalla Lusi che ha rilanciato l’azienda non solo nell’ambito di pertinenza statutaria, ma anche e soprattutto sul versante sociale dando cosi’ piena attuazione ai suoi principi finalistici.”Mi unisco alle parole di stima – afferma Fontana – espresse dal Presidente di Confindustria Foggia Giancarlo Dimauro alla dottoressa Lusi per le attivita’ poste in essere nei diversi campi operativi da quello strettamente agricolo, a quello piu’ innovativo ambientale e sino alle iniziative, davvero molto lusinghiere, nell’ambito sociale che sono il frutto di un impegno lodevole di servizio reso alla comunita’ di Capitanata con notevoli ricadute economiche che si sono registrate anche qui con grande senso di responsabilita’, trasparenza e competenza giuridica. L’auspicio – conclude il Presidente Fontana – e’ che anche per le future nomine si segua il criterio del merito e non si scelga il rappresentante per appartenenza politica, geografica o a titolo di amicizia”.

