Serena Williams torna in campo? Ipotesi Queen’s, c’è Wimbledon sullo sfondo…

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Serena Williams torna in campo? La fuoriclasse americana, leggenda del tennis, sta pensando a un clamoroso ritorno sui campi in erba del Queen's Club. Williams, 23 volte campionessa del Grande Slam in singolo e tra le più grandi giocatrici dell'era moderna, è fuori dai circuiti dal suo ritiro agli Us Open 2022. Oggi, a 44 anni, potrebbe essersi decisa al grande ritorno in campo dopo che – un anno fa – aveva dato il primo segnale significativo in questo senso con il rientro nel meccanismo dei controlli antidoping. Come riportato dal Times, Serena Williams – in caso di wild card concessa dall'organizzazione – potrebbe tornare in campo già al Queen's nel doppio, in coppia con Victoria Mboko. Sullo sfondo, il grande sogno resta Wimbledon (il terzo Slam della stagione inizierà il 29 luglio).

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Pubblicato il 28 Maggio 2026