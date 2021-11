“Serata romantica”, l’omaggio a Giacomo Leopardi del Balletto del Sud

“Serata Romantica” è l’omaggio a Giacomo Leopardi e al Romanticismo Europeo firmato da Fredy Franzutti. Nel prossimo appuntamento con l’associazione Amici della Musica di San Severo andranno in scena le pagine più belle del repertorio dell’800 (“Giselle”, “La Sylphide”, “Coppelia”, “Papillon”) ed alcune nuove coreografie (“La Traviata”, “L’Acquario”, “Les Sylphides”), create in chiave romantica alternate con i versi di Leopardi, considerato il maggior poeta dell’epoca e tra i più alti esponenti della letteratura europea. Protagonisti domenica 28 novembre 2021 al Teatro “Verdi” di San Severo con sipario alle ore 20 (porta ore 19.30) saranno i primi ballerini e solisti del Balletto del Sud, compagnia fondata e diretta dal coreografo Fredy Franzutti che ha più volte dimostrato la propria particolare affinità con il repertorio romantico. Sul palco anche la forza espressiva dell’attore Andrea Sirianni, specialista dell’interpretazione del testo in poesia.Molti sono gli elementi che accostano la poetica di Leopardi alle melodie della musica romantica: innanzitutto il pessimismo degli autori, sviluppatosi in sistemi poetici e filosofici complessi, che ha coinvolto anche le arti figurative e la danza.Fredy Franzutti, coreografo e direttore della compagnia, nella sua trentennale carriera ha accumulato un’importante esperienza nella ricostruzione di diversi “balletti perduti”; nella lunga collaborazione con la compagnia di balletto del Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Carla Fracci e con il Teatro dell’Opera di Sofia.Serata romantica rientra nei progetti di ricostruzione e rievocazione del repertorio che il Balletto del Sud produce con in mente l’attenzione per le ricostruzioni filologiche e si avvale del patrocinio del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce che si è impegnato a sostenere le operazioni di recupero e diffusione della cultura ballettistica intraprese dal Balletto del Sud.L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, e Resonace – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.

