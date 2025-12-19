Sequestro di beni per 600mila euro a un pluripregiudicato cerignolano

La Polizia di Stato di Foggia e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione, finalizzato alla successiva confisca, nei confronti di un noto pluripregiudicato di Cerignola, coinvolto in numerose rapine a istituti di credito e assalti ai portavalori. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari, su proposta congiunta del procuratore della Repubblica di Bari e del questore di Foggia.

L’uomo, già destinatario in passato di una condanna definitiva a 17 anni di reclusione, si era reso latitante per oltre un anno tra il 2015 e il 2016. La sua fuga si era conclusa in un casolare nelle campagne di Stornara, dove era stato arrestato dai poliziotti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Foggia.

Il nominativo del soggetto compare anche nella relazione del prefetto di Foggia che, nell’ottobre del 2019, portò allo scioglimento del Consiglio comunale di Cerignola per infiltrazioni mafiose, a conferma del suo profilo criminale ritenuto di particolare rilievo.

L’esecuzione del sequestro rappresenta l’esito di complesse indagini economico-patrimoniali finalizzate alla ricostruzione del grado di pericolosità sociale del proposto e all’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie a lui riconducibili, direttamente o tramite il nucleo familiare. Gli accertamenti sono stati condotti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Foggia, che ha ricostruito il percorso giudiziario dell’uomo, responsabile tra il 1995 e il 2018 di numerosi reati contro la persona e contro il patrimonio, con una pluralità di condanne definitive.

Parallelamente, il Nucleo PEF Bari/G.I.C.O. ha sviluppato le indagini economico-patrimoniali, riguardanti il periodo 2011-2024, consistite, tra l’altro, nell’analisi di copiosa documentazione, tra cui i contratti di compravendita dei beni e numerosi altri atti pubblici che hanno interessato, nel tempo, il nucleo familiare e le compagini societarie investigate, verificando poi, per ogni transazione, le connesse movimentazioni finanziarie sottostanti alla creazione della provvista economica. Il materiale così raccolto è stato oggetto di circostanziati approfondimenti investigativi che hanno permesso (secondo l’impostazione accolta dal Tribunale di Bari, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) di verificare come la capacità reddituale lecita del “proposto” e dei suoi familiari non fosse tale da giustificare, complessivamente, l’accrescimento patrimoniale, avvenuti in rapporto di correlazione temporale con i fatti espressivi di pericolosità sociale dello stesso. Come anche rilevato nel provvedimento, sono stati sottoposti a sequestro i beni acquisiti in un periodo di poco susseguente all’arco temporale nel quale veniva inquadrata la commissione dei singoli delitti lucrativi. Difatti, il Collegio giudicante, ravvisava ragionevolmente sussistente il nesso di correlazione temporale tra le acquisizioni patrimoniali e la commissione degli illeciti lucrogenetici, prescindendo da una valutazione meccanica sulla base dei mesi e degli anni intercorsi tra delitto ed acquisto, in ragione del particolare profilo criminale del proposto, anche alla luce degli scarsi redditi dichiarati dallo stesso e dal proprio nucleo familiare. Tra i beni sequestrati figurano uno dei più rinomati saloni da parrucchiere di Cerignola, una nota palestra di boxe, quote sociali di un bar tabaccheria ed i rapporti finanziari intestati al proposto ed ai suoi familiari nonché alle attività economiche a loro riconducibili. All’esito delle operazioni di sequestro, l’amministratore giudiziario, all’uopo nominato dal Tribunale barese, sarà immesso in possesso della totalità dei beni, per un valore complessivo di circa 600 mila euro. La presente operazione costituisce significativa testimonianza dell’importanza di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, in applicazione delle norme previste dal codice antimafia, nonché della massima attenzione riservata dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari, alla delicata materia della prevenzione.



