Sequestro del piccolo Tommaso Onofri, Salvatore Raimondi è libero

(Adnkronos) – E' libero Salvatore Raimondi, condannato per il rapimento del piccolo Tommaso Onofri, il bimbo che il 2 marzo 2006 fu portato via dalla casa di Casalbaroncolo (Parma) mentre era a cena con la famiglia. A riportare la notizia è la 'Gazzetta di Parma' spiegando che "grazie agli sconti previsti dalla legge, ha già finito di scontare i vent'anni di carcere che gli erano stati inflitti per il rapimento del bimbo di 18 mesi. Non era stato ritenuto responsabile dell'omicidio". Il piccolo Tommaso fu poi ritrovato senza vita l'1 aprile 2006. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Agosto 2025

