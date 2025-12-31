Sequestrati dalla Guardia di Finanza 25 mila botti illegali e 13 mila articoli natalizi non conformi

Nei giorni scorsi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia ha condotto controlli mirati sul territorio provinciale, con interventi nei comuni di Foggia, Lucera, Vieste e San Nicandro Garganico, che hanno portato al sequestro di circa 13.000 articoli natalizi non conformi agli standard di sicurezza europei e nazionali e di 25.000 fuochi d’artificio illegali.

Nel corso delle ispezioni i militari hanno rinvenuto migliaia di luci natalizie non conformi e oltre 30 kg di artifici pirotecnici, prevalentemente di categoria F1 e F2 — tra cui bengala, fontane e batterie pirotecniche — detenuti e posti in vendita in condizioni non conformi alla normativa vigente. La disciplina di settore impone regole rigorose sul deposito, sulla detenzione e sulla commercializzazione di tali prodotti, misure rese necessarie anche a seguito dei numerosi incidenti che si registrano ogni anno; le modalità di detenzione riscontrate rappresentavano un concreto rischio per la sicurezza dei cittadini. Le merci ritenute pericolose sono state

sottoposte a sequestro e nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali interessati sono state contestate le relative sanzioni amministrative per la commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza. L’attività – si legge in una nota diffusa dal comando delle Fiamme gialle – si inserisce nel piano di interventi predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, che proseguirà nelle prossime ore e nei giorni a venire, con particolare intensificazione in vista del Capodanno, al fine di garantire lo svolgimento delle festività in piena sicurezza e prevenire rischi per la popolazione.

P.Fer.



