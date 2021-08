Sequestrate due piantagioni marijuana a San Nicandro Garganico

La Guardia di finanza di Foggia ha sequestrato 380 piante di marijuana in due terreni agricoli di San Giovanni Rotondo e altre 98 nelle campagne di San Nicandro Garganico. Le piantagioni – secondo le stime degli inquirenti – avrebbero fruttato circa mezzo milione di euro. La prima, scoperta con il contributo del Reparto Aereo di Bari era parzialmente nascosta da piante di granturco e da una rete di recinzione. In un fabbricato rurale, da cui partiva un impianto d’irrigazione, al cui interno sono state trovate due persone, di cui uno comproprietario dell’area. Le 380 piante di canapa, con un peso di circa 150 chilogrammi, tutte in fase di fioritura e pronte per essere sottoposte a essiccazione, sono state estirpate per poi essere distrutte. Sequestrati anche un trattore con targa contraffatta e un fucile. A San Nicandro Garganico, l’appezzamento di terra in cui erano state piantate da poco le cannabis era stato recintato con del filo elettrico collegato a una batteria

