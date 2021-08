Sequestrate armi in due garage a poche decine di metri dal centro di San Severo

Una sorta di “Santa Barbara” è stata scoperta dai Carabinieri in due garage a poche decine di metri dal centro di San Severo, il comune foggiano dove sono stati compiuti due omicidi in un mese, il 12 luglio quello di Matteo Anastasio e il 14 agosto quello di Luigi Ermanno Bonaventura.Negli agguati due bambini di sei e 12 anni sono rimasti feriti. Il più piccolo è ancora ricoverato in gravi condizioni al policlinico di Bari. Nei due garage, a nemmeno 100 metri dalla centralissima via Tiberio Solis, i militari hanno trovato e sequestrato 5 pistole semiautomatiche e 1 revolver perfettamente funzionante

2 silenziatori e 450 proiettili di vario calibro. Sono in corso le indagini per risalire a chi appartengano le armi e soprattutto per verificare se sono state utilizzate nei recenti omicidi. “Esprimo particolare apprezzamento per la continua serie di controlli messi in atto dalle Forze di Polizia nella zone calde della Provincia di Foggia. Oggi, in due garage a poche decine di metri dal centro di San Severo, il comune dove sono stati compiuti due agguati mafiosi in un mese che hanno coinvolto anche due bambini, i Carabinieri hanno individuato un deposito di armi nel quale sono stati rinvenuti 5 pistole semiautomatiche e 1 revolver perfettamente funzionanti

2 silenziatori e 450 proiettili di vario calibro”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto.

“La vigilanza assidua e diffusa sul territorio – prosegue – è lo strumento più efficace per disincentivare comportamenti criminali che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

I sequestri odierni confermano come l’attenzione dello Stato, la presenza costante e la continua collaborazione delle Forze di Polizia, alle quali va il nostro plauso e il nostro ringraziamento, siano la risposta più efficace rispetto ad ogni forma di criminalità organizzata”, conclude.

