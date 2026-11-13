Sequestrata un’azienda di Cerignola con 3mila tonnellate di rottami

Un’azienda di Cerignola è stata sottoposta a sequestro preventivo dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Bari, al termine di controlli sulla gestione dei rifiuti. Secondo gli accertamenti, nell’impianto erano presenti quantitativi di materiale nettamente superiori a quelli consentiti dall’autorizzazione ambientale.Il provvedimento ha riguardato un’area di circa 5mila metri quadrati e le 3mila tonnellate di rifiuti stoccate al suo interno. Il sequestro d’urgenza eseguito dai militari è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Foggia e, successivamente, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia. L’azienda disponeva dell’Autorizzazione unica ambientale per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rottami di ferro e acciaio destinati a essere trasformati in nuova materia prima attraverso il processo di end of waste.

Durante il sopralluogo, tuttavia, il NOE avrebbe rilevato diverse violazioni delle prescrizioni autorizzative. In base a quanto emerso dai controlli, i rifiuti erano stati depositati anche in spazi non compresi nell’autorizzazione. Sarebbe inoltre mancata la cartellonistica necessaria a identificare le aree destinate alle diverse attività. I militari avrebbero riscontrato anche una commistione tra il materiale ancora da lavorare e quello già sottoposto al trattamento, senza un’adeguata separazione.

L’irregolarità ritenuta più rilevante riguarda la quantità di rifiuti gestita dall’impianto. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, il volume trattato o detenuto sarebbe stato pari a circa cinque volte il limite autorizzato dall’AUA. Per questo motivo sono stati sequestrati l’impianto e i materiali presenti nell’area. Sono ora in corso le attività finalizzate al ripristino ambientale della zona interessata. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate nel corso del processo, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.



Pubblicato il 13 Novembre 2026