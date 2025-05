Sentieri impraticabili, sos per la Via Francigena e Micaelica foggiana

Sentieri impraticabili, segnaletica assente, strutture promesse mai realizzate: un caso di malagestione che penalizza turismo e cultura. È la denuncia pubblica di Michele Del Giudice, foggiano, esperto camminatore, sullo stato della Via Francigena e Micaelica, ben 130 chilometri, che attraversa la provincia di Foggia percorsa ogni anno da diverse migliaia di camminatori provenienti da ogni parte del mondo. Di questi 130 chilometri, meno di una decina, stando a quanto riferito, sarebbero quelli malconci e al limite della praticabilità. E sono quelli che attraversano Lucera, San Severo, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. “La competenza della manutenzione dei tratti della via Francigena Micaelica è di pertinenza delle amministrazioni comunali – riferisce Del Giudice tra l’altro delegato dalla Regione Puglia al controllo della via Francigena al nord della Puglia – ma non riuscendo ad ottenere alcun aiuto, mi rivolgo alle tante associazioni presenti sul territorio affinchè sabato 24 maggio possiamo dar vita a due punti di intervento che vanno da Lucera a San Severo e da San Severo a Stignano. Dobbiamo rendere maggiormente praticabili quei tratti, perchè in alcuni punti l’erba incolta raggiunge anche i due metri, rendendo di fatto, difficoltoso l’attraversamento da parte dei camminatori”. Stando a quanto riferito lo scorso anno la via Francigena è stata attraversata da ben 15mila camminatori. Numeri che, quest’anno, potrebbero essere ancor più elevati, se si considera che attualmente ci sono camminatori dalla Thailandia, dall’America, dalla Svezia e da tutta Europa. “Il turismo lento, nato nel 2010 in Capitanata, sta prendendo sempre più piede. Si fa un gran parlare di sostenibilità ambientale e di un turismo che può essere praticato 365 giorni l’anno. E’ necessario però creare le condizioni giuste perché questo avvenga senza problemi”.



Pubblicato il 13 Maggio 2025