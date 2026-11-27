“In Parlamento, nella presentazione dei documenti, interrogazioni e interpellanze, mozioni, l’intelligenza artificiale serve, ma anche, per esempio, in campagna elettorale. Quella prossima che verrà, infatti, sarà la prima campagna elettorale dell’intelligenza artificiale”. E’ quanto affermato da Filippo Sensi, Membro della Commissione Politiche UE del Senato, Pd, in occasione del ciclo di incontri promosso da Adnkronos e Meta, volto ad approfondire il ruolo della tecnologia nella società, si è svolto il working lunch “Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l’economia italiana” a Palazzo dell’Informazione a Roma.



Pubblicato il 27 Novembre 2026